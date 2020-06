Parques aquáticos e centros de explicações podem abrir a 15 de Junho

A partir de 15 de Junho, os parques aquáticos, as escolas de línguas e os centros de explicações vão poder voltar a abrir, anunciou esta terça-feira o Governo. Estas são algumas das principais alterações face à terceira fase de desconfinamento, que incluem também a abertura dos centros comerciais na Área Metropolitana de Lisboa, depois de um período de medidas diferenciadas.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, “passam a abrir os parques aquáticos e as escolas de línguas e centros de explicações”.

A nota refere ainda que os estabelecimentos “que retomaram ou retomem a sua actividade não possam abrir antes das 10h, mas excepcionam-se deste regime, para além das situações já excepcionadas, os ginásios e as academias”.

Vai também ser alargada todo o território “a regra da limitação a dois terços dos ocupantes na circulação relativa aos veículos particulares com lotação superior a cinco lugares, salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, em virtude da dificuldade de prática de distanciamento social em veículos automóveis, em especial nos de transportes de trabalhadores”, acrescenta o comunicado.

A terceira fase de desconfinamento arrancou a 1 de Junho com o fim do “dever cívico de recolhimento” e com a reabertura dos centros comerciais em todo o país, com excepção dos da Área Metropolitana de Lisboa, dos ginásios e das salas de espectáculos.