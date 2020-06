Orçamento Suplementar: layoff implica despesa adicional de 1100 milhões

As transferências da Segurança Social são o único item de despesa do Ministério do Trabalho em que o Governo mexe neste Orçamento Suplementar.

Face ao quadro de despesa aprovado em Março, quando o Orçamento do Estado 2020 foi aprovado, a diferença é de 2700 milhões de euros. Segundo o secretário de Estado do Orçamento, e futuro ministro das Finanças, João Leão, a despesa adicional com o layoff é de 1100 milhões de euros.

Relativamente à medida do programa de apoio à retoma do trabalho, que vai suceder a partir de Julho ao mecanismo do layoff simplificado, o documento hoje apresentado não traz novidades face ao que já era conhecido. Ou seja, o apoio do Estado vai depender das quebras de facturação, fica afastada a medida da suspensão do contrato de trabalho, estarão proibidos os despedimentos durante a aplicação da medida, assim como a distribuição de dividendos.

Segundo João Leão, o estímulo adicional na manutenção do emprego, de até dois salários mínimos, terá um custo estimado de 600 milhões de euros. Aos quais se somam mais 300 milhões para iniciativas de emprego, maioritariamente financiadas por fundos europeus.