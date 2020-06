João Leão: Costa escolhe “artífice das cativações” para suceder a Centeno

Para substituir Mário Centeno, António Costa escolheu aquele que, mais de perto, ajudou o ministro das Finanças a cumprir as metas orçamentais durante os últimos quatro anos.

João Leão, o novo ministro das Finanças, tem sido, desde 2015, quando o primeiro governo liderado por António Costa tomou posse, o secretário de Estado do Orçamento. Conhecido pela sua enorme atenção aos detalhes e pela intransigência na negociação com os outros ministérios das despesas extra que esses queiram efectuar, o economista licenciado na Universidade Nova, doutorado no MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts e professor no ISCTE desempenhou um papel fulcral no controlo orçamental dos últimos anos, sendo a primeira linha de decisão em questões como a aplicação das cativações ou os aumentos salariais na função pública.

Nas cativações – o conjunto de verbas autorizadas pelo Orçamento do Estado mas que ficam congeladas e apenas podem ser utilizadas com a autorização expressa do ministro das Finanças – o papel de João Leão na utilização em larga escala deste instrumento por parte do Governo foi de tal ordem que Mário Centeno o apresentou na convenção nacional do PS realizada no Verão de 2019 como “o artífice das cativações”.

Em 2016 e 2017, as cativações atingiram valores recorde e foram cruciais para atingir as metas orçamentais definidas, num ambiente de ainda grande pressão por parte das autoridades europeias sobre Portugal, mas, mesmo mais tarde, com o país já a caminhar para o excedente orçamental que atingiu em 2019, os apelos de cada um dos ministérios para a libertação das verbas cativadas tinham de passar pelo exigente crivo do secretário de Estado antes de poderem receber o visto necessário do ministro das Finanças.

João Leão foi também uma das caras do Ministério das Finanças na hora de negociar com os sindicatos da função pública, e em particular com os médicos e os professores, questões como os aumentos salariais, o descongelamento das carreiras ou a recuperação do tempo perdido nas progressões. Foi de João Leão que os sindicatos receberam muitas vezes a notícia de que não havia intenção das Finanças de avançar com o dinheiro necessário para cumprir as suas reivindicações.

Agora, numa altura em que não se fala de cativar, mas sim de reforçar a despesa pública e aumentar o investimento para retirar a economia da recessão, António Costa parece ter escolhido um ministro que, pela experiência dos últimos anos, lhe dá garantias de não querer deixar derrapar o défice e a dívida para além do estritamente necessário.

Nas suas relações com os partidos da oposição, o novo ministro das Finanças foi, em algumas das discussões no Parlamento sobre alterações à proposta do OE, um dos mais vocais nas críticas ao PSD, quando este partido ameaçava colocar-se ao lado da esquerda parlamentar para aprovar medidas com impacto orçamental negativo. Tanto na discussão da descida do IVA da electricidade como na das progressões dos professores, acusou o partido liderado por Rui Rio de “irresponsabilidade tremenda”.

Ainda assim, João Leão tem experiência de trabalhar com governos liderados pelo PSD. Entre 2010 e 2014, foi director do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia.

Não se conhece ainda com que equipa irá trabalhar João Leão nas Finanças, sendo certo no entanto que, para além de um novo secretário de Estado do Orçamento, terá que encontrar um substituto para Ricardo Mourinho Félix, que também sai da sua secretaria de Estado.