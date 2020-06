Centeno: um excedente que nasceu do medo e inspirou elogios

Visto, durante o primeiro ano e meio do seu mandato, com grande desconfiança por mercados, autoridades europeias e partidos à direita do Governo por dizer que queria pôr um ponto final no capítulo da austeridade, Mário Centeno acabou, passados 1664 dias à frente das Finanças, por sair depois de ter registado um excedente orçamental inédito, com as taxas de juro perto de zero e com os elogios de Bruxelas e das agências de rating pela forma como conduziu a política orçamental. As críticas, internas, são agora ironicamente por ter não ter afinal acabado com a austeridade, feita por via de cativações, cortes no investimento e carga fiscal pesada, dizem os partidos à direita e à esquerda do Governo.

Continuar a ler