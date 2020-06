Apoio à exportação arranca com garantias de 750 milhões

O Governo prepara-se para lançar uma bóia de salvação às empresas exportadoras que estavam com dificuldades em manter as vendas ao exterior devido ao corte nos seguros de crédito. O Ministério das Finanças, criticado por empresários devido à demora, chegou finalmente a acordo com as seguradoras, que reduziram a cobertura às empresas para não se exporem aos riscos de uma economia que travou bruscamente. A solução passa por garantias no valor de 750 milhões de euros para exportação para os países da OCDE, o que dará maior respaldo às exportadoras portuguesas.

