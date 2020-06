Sporting acaba com lay-off na segunda-feira

O Sporting não vai pedir o prolongamento do lay-off que afectava 95% dos funcionários do clube desde 16 de Abril e que termina na próxima segunda-feira, disse fonte do clube lisboeta à Lusa.

O clube de Alvalade decidiu não prolongar por mais um mês a medida implementada em Abril e renovada a 15 de Maio, em consequência da suspensão das actividades desportivas devido à pandemia de covid-19.

O recurso ao lay-off de 95% dos trabalhadores do universo “leonino” teve como objectivo reduzir os custos com o pessoal em 40% durante a paragem da actividade, e seguiu-se ao acordo com os futebolistas para uma redução salarial de 40% em Abril, Maio e Junho e ao “corte” para metade dos vencimentos dos administradores da SAD “leonina” durante esses três meses.

Após a declaração de pandemia, a 11 de Março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas, suspensas ou mesmo canceladas.