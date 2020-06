Famalicão soma e segue no campeonato

O Famalicão venceu nesta terça-feira na deslocação ao terreno do Gil Vicente, por 3-1, na abertura da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e igualou o Sporting, num jogo em que se estrearam as cinco substituições.

O Famalicão, que já tinha vencido o FC Porto (2-1) na partida de retoma do campeonato, adiantou-se no marcador aos 12 minutos, numa grande penalidade convertida por Fábio Martins, com Diogo Gonçalves a fazer o segundo golo, aos 42, enquanto Hugo Vieira marcou o único golo do Gil Vicente, aos 77’, antes do terceiro dos famalicenses, num autogolo de Banguera, aos 90'+1’.

Com a vitória desta terça-feira, o Famalicão está no quinto lugar do campeonato, com 43 pontos, os mesmos que o Sporting, que é quarto com menos um jogo, enquanto o Gil Vicente somou a segunda derrota consecutiva e está em 10.º lugar, com 30 pontos.