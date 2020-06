Teatros D. Maria II e São João reabrem mais cedo do que o previsto com homenagens aos profissionais da saúde

O Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), em Lisboa, que tinha previsto regressar aos espectáculos apenas em Setembro, vai afinal retomar a programação ainda em Junho, com espectáculos fora de portas e uma iniciativa dirigida aos profissionais de saúde, além do regresso à Sala Garrett da peça By Heart, de Tiago Rodrigues, director artístico da instituição. Também o seu congénere no Porto, o Teatro Nacional de São João (TNSJ), decidiu antecipar o regresso que estava planeado para Agosto, apresentando já no início de Julho três récitas gratuitas da peça Castro, de António Ferreira, especialmente dirigidas aos profissionais de saúde e da protecção civil e aos amigos da instituição com sede na Praça da Batalha.

