A sugestão de Banksy para estátua atirada ao rio em Bristol

Numa das várias manifestações anti-racistas realizadas este fim-de-semana no Reino Unido, os manifestantes em Bristol, no Sudoeste de Inglaterra, derrubaram e atiraram ao porto da cidade a estátua de Edward Colston, um comerciante de escravos do século XVII. O episódio correu o mundo e a polémica que as imagens criaram foi o motivo para uma publicação de Banksy no Instagram, esta terça-feira, com uma proposta para repensar a estátua.

O artista, com várias obras espalhadas pelo mundo, é natural de Bristol, e o incidente na cidade deixou o Reino Unido dividido a discutir o seu passado colonial e os marcos históricos e culturais que ficaram desses tempos. Banksy sugeriu “uma ideia que serve tanto para aqueles que sentem falta da estátua de Colston como para aqueles que não sentem”.

“Tiramo-lo água, voltamos a pô-lo no plinto, atamos-lhe um cabo ao pescoço e encomendamos estátuas de bronze em tamanho real de manifestantes no acto de o puxar do pedestal. Todos felizes. Um dia célebre comemorado”, pode ler-se na publicação.

Banksy já tinha recorrido ao Instagram, no sábado, para mostrar que está do lado do movimento Black Lives Matter e das manifestações nos Estados Unidos contra a morte de George Floyd, com a ilustração de uma bandeira americana pendurada numa parede a arder numa das pontas pela proximidade a uma vela que faz parte de um memorial a uma silhueta anónima e negra.