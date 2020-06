Para que servem os testes serológicos e quanto custam?

O que é que os testes serológicos permitem perceber?

Ao contrário dos testes moleculares de diagnóstico, feitos com zaragatoas (uma espécie de cotonetes grandes) e que procuram a presença de material genético do SARS-CoV-2, ou seja, se este está ou não presente no organismo naquele momento (através da técnica de PCR, reacção em cadeia da polimerase, nas siglas em inglês), os testes serológicos ou de anticorpos indicam se a pessoa já esteve em contacto com o vírus e a resposta do organismo ao novo coronavírus.

