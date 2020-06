Procurador alemão diz ter “indicações” de que Maddie está morta

Um procurador alemão disse que tudo indica que Madeleine McCann está morta, mas admitiu faltarem “provas concretas” para incriminar o suspeito Christian B., noticiou esta segunda-feira a Sky News.

“Todas as indicações que temos, que não posso contar-lhe, apontam para que Madeleine esteja morta. Temos coisas que não podemos comunicar que falam pela teoria de que Madeleine está morta, mesmo que eu tenha que admitir que não temos o corpo”, afirmou à estação de televisão britânica.

Porém, o mesmo responsável disse que faltam provas suficientes para obter um mandado de detenção e julgamento de Christian B. pelo homicídio da criança desaparecida em Portugal. “Não temos as provas concretas, não temos as provas cruciais do corpo de Madeleine McCann”, afirmou.

Christian B. está detido na Alemanha por abuso sexual de menores, entre outros crimes e, segundo as polícias britânica e alemã, é suspeito de envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann, no Algarve, em 2007.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer 4 anos, a 3 de Maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.

As polícias do Reino Unido e Alemanha emitiram na semana passada um apelo público a pedir informação sobre o suspeito, que viveu em Portugal entre 1995 e 2007 e que registos telefónicos colocam nas redondezas da Praia da Luz na noite de desaparecimento. Os investigadores esperam obter mais informação sobre o suspeito que possam levar à sua incriminação.