Número diário mais alto de novas infecções foi atingido no domingo

A Organização Mundial de Saúde (OMS) alertou esta segunda-feira que a pandemia de covid-19 está a piorar no mundo apesar de progressos na Europa, indicando que há quase sete milhões de pessoas infectadas.

Na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, a partir da sede da organização, em Genebra, o director-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, notou que o contágio com o novo coronavírus “está a melhorar na Europa, mas globalmente está a piorar”.

“Quase sete milhões de casos e quase 400 mil mortes” é o balanço global, mas em nove dos dez dias mais recentes tem havido “mais de 100 mil novos casos”, com o número diário mais alto de novas infecções - 136 mil - atingido no domingo. Cerca de três quartos dos novos casos concentram-se em dez países, “principalmente na América e no sul da Ásia”.

Em vários países europeus registam-se “sinais positivos”, mas “a maior ameaça é a complacência”, indicou Tedros Ghebreysesus, salientando que é preciso “vigilância activa em encontros com grande número de pessoas”, como as manifestações contra o racismo que se têm realizado nos Estados Unidos e outros países, incluindo Portugal, motivadas pela morte do norte-americano George Floyd às mãos da polícia da cidade de Mineápolis.

Ghebreyesus afirmou que a OMS é contra qualquer forma de racismo, mas recomendou que em qualquer manifestação se “proteste de forma segura”, sempre com um metro de distância e usando máscara facial.

No continente africano, apesar de haver menos de 100 mil casos registados da covid-19, o número de novos doentes continua a aumentar e a doença a espalhar-se a mais regiões onde ainda não existia. O director executivo do programa de emergências sanitárias da organização, Michael Ryan, assinalou que ainda não se pode falar em “aceleração em massa” do contágio em África, mas para falar de “forma muito realista, pode explodir”.

Ryan salientou que ainda há pouca disponibilidade de testes em África, mas os sistemas de saúde também ainda não foram assoberbados com casos de covid-19.

Tedros Ghebreyesus reiterou que os testes serológicos que já estão a ser feitos em alguns países e que medem o nível de anticorpos que as pessoas podem ter desenvolvido por terem entrado em contacto com o vírus mostram que o nível de imunidade de grupo ainda é baixo e a maioria da população ainda é susceptível ao contágio.

“Não tirem o pé do acelerador” nas medidas de combate ao vírus, recomendou o director-geral da OMS aos governos. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 403 mil mortos e infectou mais de sete milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.