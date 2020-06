Detidos mais três suspeitos no caso da morte de Giovani em Bragança

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens suspeitos de estarem envolvidos na morte do jovem Luís Giovani Rodrigues.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, a PJ revela que, “através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, após diligências de investigação que vem realizando desde o conhecimento da morte, no dia 31 de Dezembro de 2019, do jovem estudante Luís Giovani Rodrigues, procedeu à detenção de mais três homens suspeitos de estarem envolvidos nos acontecimentos que determinaram a morte daquele”.

No passado dia 16 de Janeiro, a PJ tinha já detido cinco homens, com idades entre os 22 e os 35 anos, suspeitos do homicídio qualificado do jovem cabo-verdiano. À data, a investigação das autoridades concluiu que os suspeitos da morte de Giovani não terão agido por ódio racial, mas na sequência de um desentendimento no interior de uma discoteca.

Agora, a PJ esclarece no comunicado que os recentes detidos, com idades entre os 24 e os 32 anos, serão “presentes às autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção tidas por adequadas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O jovem Luís Giovani Rodrigues, de 21 anos, morreu, no último dia de 2019, na sequência de uma violenta agressão à saída de uma discoteca em Bragança, na noite de 20 de Dezembro.

Nessa noite, Giovani esteve com três amigos no bar Lagoa Azul, no centro de Bragança. As imagens registadas pelo sistema de videovigilância não esclarecem o motivo, mas um primo de Giovani disse ao jornal luxemburguês em língua portuguesa Contacto que, sem querer, um dos amigos de Giovani tocou numa rapariga e o namorado dela não gostou. A direcção do bar garantiu que os funcionários tentaram acalmar os ânimos. O grande confronto aconteceu no exterior. Giovani foi encontrado no chão, cerca de 500 metros mais à frente, pelo carro patrulha da polícia. Seguiu de ambulância para o Hospital Distrital de Bragança e de lá foi transferido para o Hospital Geral de Santo António. Morreu dia 31 de Dezembro, por volta das 3h.

Em Janeiro, centenas de pessoas participaram em manifestações de solidariedade em Lisboa, Bragança e na Praia para homenagear Giovani Rodrigues, ecoando críticas à actuação das autoridades portuguesas. Em Cabo Verde, mais de mil pessoas exigiram justiça — uma manifestação que acabou por ficar descontrolada junto à embaixada portuguesa.