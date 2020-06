Covid-19: mais seis mortes e 192 casos de infecção, 78% deles na região de Lisboa

Há mais seis mortes por covid-19 em Portugal (num total de 1485 mortes) e mais 192 casos de infecção (num total de 34.885 casos), o que corresponde a um aumento de novos casos de 0,6%. Na região de Lisboa e Vale do Tejo há mais 149 casos de infecção, o que significa que 78% dos novos casos estão nesta região.

Há ainda um total de 21.156 pessoas que recuperaram da infecção, mais 161 do que aqueles registados no domingo. Há ainda 366 pessoas internadas (menos 32 do que no dia anterior) e 55 em unidades de cuidados intensivos (menos três do que no domingo).

Os dados foram divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que todos os dias é actualizado com a informação recolhida até à meia-noite do dia anterior.

A taxa de letalidade da covid-19 em Portugal é actualmente de 4,3%, subindo para 17,5% acima dos 70 anos, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa diária que faz o ponto de situação da pandemia no país. António Lacerda Sales referiu que os “números mostram-se mais animadores”, mas alertou que “a experiência mostra que à segunda-feira regista-se uma subnotificação de casos devido ao fim-de-semana” e que “estima-se que os números se mantenham na ordem de grandeza dos dias anteriores”. Espera-se que “demore ainda algum tempo” até que haja um “decréscimo significativo” dos números, explicou.

Ainda que seja na região de Lisboa e Vale do Tejo que esteja concentrada a maior parte dos novos casos, a região do Norte é ainda aquela com mais casos de infecção: são 16.948 e 807 mortes desde que a pandemia começou. Na região da capital há 403 mortes, mais cinco do que no domingo.

António Lacerda Sales salientou que os esforços continuam “centrados” na região de Lisboa e Vale do Tejo, com “atenções redobradas” em Loures, Odivelas, Sintra, Amadora e Lisboa. O secretário de Estado da Saúde notou ainda que “tão importante como saber onde estão estes casos novos, é identificar os contactos próximos de forma a quebrar cadeias de transmissão activas”. “Continua a ser tão determinante como nunca a responsabilidade individual de cada um de nós”, disse, referindo-se ao cumprimento do período de isolamento e das recomendações da Direcção-Geral da Saúde.

Retirando ao total de infecções o número de mortes e de recuperados, há 12.244 casos ainda activos em Portugal.

Na conferência de imprensa foi dito que, desde 1 de Março, foram realizados em Portugal 936 mil testes de diagnóstico à covid-19. Na última semana, em média, foram realizados 13.100 testes por dia. Cerca de 45% destes testes foram realizados em laboratórios públicos, 39,2% em laboratórios privados e 15,8% noutros laboratórios que envolvem a Academia e o Exército.

No domingo, houve 342 novos casos e, desses, 75% foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Nesse dia, foram ainda reportadas cinco novas mortes e 188 pessoas que recuperaram da doença.

A barreira dos sete milhões de infectados a nível mundial foi ultrapassada esta segunda-feira; desses sete milhões, 400 mil pessoas morreram e 3,1 milhões recuperaram da infecção.