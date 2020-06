PSD quer conhecer relatório e contas do SIRESP

O PSD requereu nesta segunda-feira ao Governo a disponibilidade do relatório e contas Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (Siresp) de 2019, depois de o Estado ter passado a ter, há um ano, o domínio integral sobre a operação deste sistema.

O grupo parlamentar social-democrata alega “interesses essenciais da segurança do Estado e dos cidadãos” para ter conhecimento do documento.

O PSD justifica ainda o pedido com a “indispensabilidade do Siresp para assegurar o funcionamento eficaz dos sistemas de segurança pública e protecção civil”, bem como “a imprescindibilidade do funcionamento eficiente deste sistema tem vindo a ser demonstrada ao longo de mais de uma década de funcionamento na actividade diária permanente de organismos essenciais do Estado”

Lembram ainda que esta rede é “essencial na organização e segurança de grandes eventos ou eventos especiais e em missões de emergência e socorro”, mas também, “em situações em que o seu funcionamento deficiente permitiu identificar insuficiências e falhas tecnológicas e operacionais, algumas delas com consequências graves, e que impõem o seu contínuo melhoramento e adaptação”.

“Após um ano da entrada em vigor da reforma da estrutura institucional e organizativa do Siresp, assente na transferência integral das funções relacionadas com a sua gestão, operação, manutenção, modernização e ampliação para a esfera pública e, por consequência, da estrutura empresarial e do estabelecimento em que assenta actualmente o desenvolvimento dessas funções, os deputados do grupo parlamentar do PSD consideram que se justifica plenamente ter conhecimento da actividade desenvolvida pela Siresp, SA no ano de 2019”, salientam.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Junho do ano passado, o Conselho de Ministros aprovou a compra do SIRESP S.A. à Altice e à Motorola por cerca de sete milhões de euros.

O Estado ficou, assim, com o controlo total das acções da empresa que detém a rede nacional de comunicações de emergência. Do preço a pagar, 5,5 milhões de euros couberam à Altice Portugal, que detinha 52,1%, enquanto os restantes 1,5 milhões couberam à Motorola, que controlava 14,90%.

A rede continuou a ser mantida pela Altice e pela Motorola, enquanto fornecedoras e prestadoras de serviços externas. Em causa está uma parceria público-privada (PPP) cujo fim está apenas previsto para 2021.