PS, BE e PCP demarcam-se de cartazes contra polícias na manifestação anti-racista

A deputada do BE Beatriz Gomes Dias saiu em defesa das manifestações anti-racistas do passado sábado e foi confrontada pela direita com a presença nessa iniciativa de cartazes contra a polícia, o que levou a própria parlamentar e outros deputados à esquerda a condenar as mensagens.

Numa declaração política no plenário da Assembleia da República, Beatriz Gomes Dias considerou que “as pessoas saíram à rua contra um sistema, contra uma cultura de opressão, que desprotege as pessoas racializadas”, aludindo às manifestações em Portugal no passado sábado contra o racismo em homenagem à morte do norte-americano George Floyd.

A deputada insurgiu-se contra os números de arquivamento dos processos na comissão pela Igualdade e contra a Discriminação Racial (“entre 2006 e 2016, foram arquivados 80% dos processos instruídos” e “75% de queixas” de racismo contra as forças de segurança).

No período de interpelações, o líder da bancada do CDS, Telmo Correia, assumiu a condenação do racismo, mas desafiou a deputada condenar os cartazes exibidos por alguns manifestantes que diziam “polícia bom é polícia morto”. André Ventura, do Chega, apontou outro exemplo captado noutro cartaz – “o Diabo veste farda” – e insistiu que a deputada se demarcasse das mensagens, o que aconteceu. “É evidente que o BE se demarca de afirmações que têm aquele teor mas que não traduzem de forma nenhuma o espírito e o compromisso daquelas pessoas”, afirmou, criticando os deputados mais à direita por escolherem em “milhares” de cartazes dois exemplos para tentarem “retirar toda a legitimidade da manifestação”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A mesma leitura foi feita pela socialista Isabel Moreira, considerando que os cartazes são “absolutamente condenáveis”. Já António Filipe, do PCP, foi mais longe e saiu em defesa das forças de segurança – “temos de contar com eles na luta contra o racismo” – além de sublinhar a “inequívoca condenação” dos cartazes em causa.

A deputada do PSD Catarina Rocha Ferreira juntou a condenação a “alguns participantes” da manifestação com mensagens “que incentivam ao ódio” à questão do risco para a saúde pública por causa do ajuntamento de pessoas desaconselhado pela DGS. A esta pergunta, a deputada do BE rejeitou que as regras tivessem sido desrespeitadas. “Reitero foi uma manifestação pacífica, ordeira, o número de pessoas que se mobilizaram foi superior aquela que os organizadores pensavam, tiveram todos os cuidados – distribuição de máscaras e gel para quem não tinha. Por isso, não podemos dizer que as regras foram desrespeitadas”, afirmou.