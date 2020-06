PCP propõe nova Lei de Bases do Ambiente com visão integrada com o desenvolvimento

Há uma lei desde 2014, mas só tem contribuído para “aprofundar a comercialização mercantilização do ambiente”, muita dessa legislação continua por cumprir e a capacidade do Estado de intervir na conservação e protecção da natureza é cada vez mais frágil, considera o PCP. Por isso, aproveitando o Dia do Ambiente, o partido elaborou uma proposta para uma nova Lei de Bases da Política de Ambiente e Acção Climática que entregou na passada sexta-feira, no Parlamento.

