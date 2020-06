PCP lança campanha para contactar micro, pequenos e médios empresários

O PCP vai lançar uma “acção nacional” durante o mês de Junho para contactar com micro, pequenos e médios empresários, ouvir os seus problemas e dar a conhecer as propostas comunistas. O anúncio foi feito por Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, numa mensagem em vídeo publicado no site do partido e em que explica algumas das propostas feitas na Assembleia da República para as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME).

“Neste mês de Junho, por todo o País, o PCP associará a sua intervenção na Assembleia da República a uma acção nacional de contacto com micro, pequenos e médios empresários para dar a conhecer as suas propostas, conhecer melhor a realidade e ouvir e falar com quem está no terreno e sente as dificuldades”, afirmou.

Para os comunistas, o "Governo avançou com algumas medidas de apoio aos MPME, mas que são claramente insuficientes”, dado que “muitos destes empresários foram excluídos de qualquer apoio”.

Jerónimo de Sousa defende que são necessárias “respostas” para levantar “todas as restrições no acesso aos apoios já decididos, a consagração do apoio financeiro aos sócios-gerentes das micro e pequenas empresas equiparando-os ao regime de trabalhadores independentes”, ou ainda a “atribuição de um apoio mensal à tesouraria destas empresas”.

Outras das propostas passam por garantir “empréstimos a taxa de juro zero, com dois anos de carência e dez anos para amortização dos valores em dívida, a redução do preço da electricidade e dos combustíveis”, enumerou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Governo anunciou na quinta-feira um Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), que será uma das bases para o Orçamento Suplementar, a ser entregue esta semana na Assembleia da República.

O PCP já considerou insuficiente este plano, mas nada ainda revelou quanto ao sentido de voto no Orçamento Suplementar.