Apesar do aumento de casos, em Lisboa e no Norte há comportamentos individuais semelhantes

O país entrou no mês de Junho com um ligeiro aumento de novos casos, especialmente na região de Lisboa e Setúbal, mas o número de internamentos mantém-se estável (e o de mortes também). São pelo menos essas as principais conclusões da oitava reunião entre políticos, epidemiologistas, técnicos e conselheiros de Estado, que aconteceu esta segunda-feira no Infarmed, em Lisboa. Além disso, os especialistas acreditam que os habitantes de Lisboa e Vale do Tejo têm maior percepção do risco de contágio e acreditam que, apesar das diferenças no total de casos, "as saídas de casa e comportamentos individuais não apresentam grande variabilidade entre a região Norte e a região de Lisboa e Vale do Tejo", apesar de nesta última as regras de desconfinamento continuarem mais apertadas devido ao crescimento de casos, conta ao PÚBLICO uma fonte presente no encontro.

