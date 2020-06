A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: José Manuel Santos - Responso às trovoadas

Em Serpins, tenho um pastor vizinho. Vive a poucos quilómetros e o cão Tradição enamorou-se das suas cabras um dia. Nesse dia ele também nos contou como era a sua vida no campo e no meio lá falou do responso para as trovoadas. Foram tantas as vezes que percebi que muitos instrumentos começaram assim, porque os pastores estavam no campo e tocavam com palhas e faziam flautas com as canas. Há cantares e cultura por todo o lado. Temos de estar atentos e despertos e com vontade de ouvir.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos