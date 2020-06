Não há racismo na PSP

Li com atenção o resumo do estudo COMBAT ao racismo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, escrito por Joana Gorjão Henriques no PÚBLICO.

Quanto ao título “Em dez anos nenhum polícia foi condenado por racismo” é uma realidade constatada pela Inspecção Geral da Administração Interna (IGAE), o mesmo IGAE que até hoje não conseguiu tirar qualquer consequência de uma manifestação pública de insubordinação policial feita por um pelotão de polícias zero durante uma cerimónia oficial em que estavam presentes o director-geral da PSP e o ministro da Administração Interna. Nesta temática há muito a fazer pelos Centros de Estudos de Ciências Sociais.

Pergunto: Na PSP quantos polícias são negros? E na GNR? E no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)? E de etnia cigana? E nas Forças Armadas qual a percentagem de negros e ciganos? Publicamente sei que há um futebolista cigano, um presidente de câmara e um advogado; os outros são “feirantes e vivem à custa da Segurança Social”. Chega? Serão necessárias quotas de acesso?

O Instituto Nacional de Estatística, ao não incluir no Censo Demográfico a discriminação étnica da população portuguesa, cometeu um grave erro sociológico e dificultou os estudos dos Centros de Estudos Sociais. Embora com parcos recursos, as Universidades/Faculdades e Centros, Institutos de Estudos Sociais terão de promover monografias, teses de mestrado que mostrem às esqueléticas classes médias portuguesas como vivem nas Jamaicas e nos acampamentos os brancos, negros e ciganos pobres ou quase pobres que até se levantam todos os dias pelas cinco-seis da manhã para, assintomáticos, irem trabalhar em autocarros ou comboios atafulhados de gente, de gente como eles que tem de trabalhar e não pode ficar em casa.

José Raimundo Correia de Almeida, Santo António dos Cavaleiros

Dia Mundial da Bicicleta

O Dia Mundial da Bicicleta celebra um fabuloso meio de transporte. Não é por acaso que a Organização Mundial de Saúde recomendou o seu uso durante a crise pandémica. No entanto, a generalidade das cidades portuguesas precisa de criar infra-estruturas e assegurar segurança rodoviária. Os centros das cidades necessitam de ciclovias. Quem esteve em Amesterdão sabe que é possível a criação de corredores cicláveis. As cidades devem investir nesta saudável forma de mobilidade não emitente de dióxido de carbono. A cidade da Póvoa de Varzim tem sido exemplar na criação de vias pedocicláveis. O poeta Luís Veiga Leitão em “A uma bicicleta desenhada na cela”, escreveu ”Nesta parede que me veste/da cabeça aos pés, inteira/bem hajas, companheira/as viagens que me deste”.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim