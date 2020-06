Supremo Tribunal espanhol vai investigar papel do ex-rei Juan Carlos na concessão do TGV de Meca

A Justiça espanhol abriu uma investigação ao rei emérito Juan Carlos para apurar o seu papel na adjudicação do contrato de uma linha de alta velocidade na Arábia Saudita. A inspecção de finanças do Supremo Tribunal vai apurar se Juan Carlos pode ser incluído no processo ou se estava protegido pela imunidade do cargo até Junho de 2014, quando abdicou a favor do filho Felipe, diz o comunicado do tribunal emitido nesta segunda-feira.

Em causa está a adjudicação do TGV de Meca a empresas espanholas, e a suspeita de ter havido pagamento de comissões ilegais. O Ministério Público enviou o caso para o Supremo por “uma das pessoas envolvidas nos factos ser o então rei Juan Carlos de Borbón”, que já não tem imunidade mas que só pode ser investigado por esta instância jurídica.

A investigação agora em curso vai apurar se há relevância penal nos acontecimentos que ocorreram depois de Junho de 2014, quando Juan Carlos deixou de estar protegido pelo artigo 56.3 da Constituição que reconhece os monarcas como chefes de Estado.