Um morto e dezenas de pessoas resgatadas devido a inundações na República Checa

Dezenas de pessoas foram resgatadas devido a inundações na República Checa. As inundações provocaram já uma vítima mortal e uma pessoa continua desaparecida, anunciaram as autoridades checas esta segunda-feira citadas pela agência Associated Press (AP).

De acordo com a informação avançada pela AP, várias cidades e vilas a norte da cidade de Olomouc, a 230 quilómetros de Praga, ficaram inundadas, com a água a atingir até um metro de altura. As cheias terão sido causadas por tempestades e chuvas torrenciais na madrugada desta segunda-feira.

A polícia checa revelou que uma mulher de 48 anos morreu e uma pessoa de 74 anos continua desaparecida. Já a porta-voz dos bombeiros regionais, Lucie Balazova, explicou que os bombeiros resgataram três dezenas de pessoas, algumas delas de edifícios inundados e veículos.

As inundações terão destruído ainda uma ponte rodoviária e, segundo a AP, na manhã desta segunda-feira a situação parecia estar já mais controlada.