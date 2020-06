Morte de George Floyd: democratas apresentam reforma de polícia no dia em que Chauvin foi a tribunal

Derek cestá numa prisão estadual desde poucos dias após a morte de George Floyd, que foi gravada num vídeo em que se ouvem as suas palavras: “Não consigo respirar”. Antes de apresentar uma proposta para a reforma da polícia nos Estados Unidos, uma série de responsáveis do Partido Democrata ajoelharam-se, em silêncio durante oito minutos e 46 segundos, o tempo exacto que o joelho do polícia Chauvin esteve sobre o pescoço de Floyd, numa homenagem à vítima, cujo funeral acontece esta terça-feira, em Houston, Texas, a sua cidade natal.

A morte de George Floyd em Mineápolis criou uma onda de protestos que não tem dado sinais de abrandar, e os democratas estão a contar com a pressão da opinião pública para fazer diminuir a oposição dos republicanos a estas reformas (os republicanos têm a maioria no Senado).

Esperavam-se milhares de pessoas numa cerimónia na igreja de Houston onde o corpo de Floyd estava em câmara ardente na véspera do funeral. O lema da cerimónia foi “Respira e vota”. Em Novembro há presidenciais, em que se defrontam Donald Trump (o Presidente, pelos republicanos) e Joe Biden (pelos democratas).

Esta segunda-feira foi ainda o dia em que Chauvin foi presente pela primeira vez a tribunal (por vídeo-conferência) para ouvir duas acusações de homicídio qualificado e uma por negligência (três outros polícias que estavam presentes também vão ser acusados de ajudar ou encorajar o homicídio).

O juiz ordenou uma caução sem condições de 1,25 milhões de dólares (1,11 milhões de euros) ou 1 milhão de dólares (quase 885 mil euros) com condições (devolver armas, não trabalhar em forças de autoridade ou sector de segurança privado, não ter contacto com a família da vítima, e não sair do estado sem autorização).

“O mundo está a testemunhar o nascimento de um novo movimento no nosso país”, disse Karen Bass, da Califórnia, líder do Congressional Black Caucus, que representa os membros negros do Congresso, ao apresentar a lei em conferência de imprensa.

“Uma profissão onde se tem o poder de matar devia ser uma profissão em que se tem profissionais altamente treinados que prestem contas ao público.”

A proposta de legislação quer pôr fim à possibilidade dos polícias usarem algumas das manobras de imobilização mais agressivas, como as que envolvem apertar o pescoço, de terem mandados para entrar em casas sem aviso, e facilitar processos contra polícias que matem sem justificação, criar um registo de má conduta policial, e limitar a transferência de equipamento militar para os departamentos de polícia.

Também inclui o fim à actual protecção a polícia e outros responsáveis governamentais por acções levadas a cabo no cumprimento das suas tarefas, permitindo aos cidadãos pedir indemnizações se os seus direitos fossem violados, acrescenta o Wall Street Journal.

A proposta não prevê, como tem sido pedido pelos manifestantes, uma diminuição do financiamento à polícia.

A líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, declarou que “este momento de angústia nacional está a ser transformado num movimento de acção nacional em que americanos de todo o país se manifestam de modo pacífico para pedir o fim da injustiça.”

“Estamos aqui porque os americanos negros querem parar de ser mortos”, disse pelo seu lado Kamala Harris, senadora da Califórnia. Antes, Harris tinha falado da sua experiência como procuradora para explicar que neste caso seria difícil que o polícia fosse condenado: “os jurados ainda estão inclinados a confiar — porque isso faz parte do contrato social — nos agentes da polícia e essa tem sido parte da dificuldade que tantos procuradores têm tido quando apresentam casos deste tipo”, disse no programa The View na ABC.

Depois de ter sido uma das concorrentes à nomeação democrata, Harris é vista como uma potencial candidata a vice junto com Joe Biden (o foco na violência policial pode mudar se a campanha de Biden escolhe a raça ou a região e segundo o Politico outros dois nomes estavam a ganhar peso, o da presidente da câmara de Atlanta Keisha Lance Bottoms e da congressista da Florida, e antiga chefe de polícia de Orlando, Val Demings).

O nome que estará a acompanhar Biden é especialmente importante porque, se vencer, o candidato deu a entender que poderá completar apenas o primeiro mandato.

Biden, pelo seu lado, fez uma visita à família de George Floyd, depois de se ter especulado que poderia estar presente no funeral.

O candidato democrata está a beneficiar nas sondagens: segundo a CNN, 38% dos inquiridos aprovam a actuação de Trump, enquanto 57% desaprovam (é a pior taxa de aprovação desde Janeiro de 2019, nota a CNN).