Hong Kong oferece 1100 euros a cada habitante com mais de 18 anos

O governo de Hong Kong vai disponibilizar aos residentes com mais de 18 anos uma subvenção de 10.000 dólares de Hong Kong (cerca de 1143 euros) por pessoa. A medida tem como objectivo para incentivar o consumo local e aliviar a carga financeira, avançou a imprensa local.

Segundo o site do governo de Hong Kong, a ajuda pode ser solicitada a partir de 21 de Junho de 2020 e acabará a 31 de Dezembro de 2021.

De acordo com a agência chinesa Xinhua a medida envolve cerca de 71 mil milhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente 8,1 mil milhões de euros) em despesas e deverá beneficiar cerca de 7 milhões de pessoas.

A agência chinesa relembra ainda que, em Fevereiro de 2020, Paul Chan, responsável das Finanças, entregou o orçamento anual, anunciando uma série de medidas no valor de mais 120 mil milhões de dólares de Hong Kong (13,7 mil milhões de euros) para fazer face a uma situação económica difícil.

A economia de Hong Kong contraiu-se 8,9% no primeiro trimestre de 2020 devido ao impacto da pandemia, o maior declínio trimestral desde 1974, de acordo com a agência espanhola EFE. Este valor aprofundou a recessão técnica iniciada no ano passado, após uma série de quedas de 2,8 e 3% nos dois últimos trimestres de 2019 (globalmente, perdeu 1,2 %). No segundo semestre de 2019, a economia foi afectada pelos contínuos protestos pró-democracia, que continuam, embora em menor escala.

Segundo a agência espanhola, Hong Kong já tinha adoptado uma medida semelhante, em 2011, para atenuar a crise financeira e concedeu ajuda até 6000 dólares de Hong Kong (685 euros) por pessoa aos residentes da antiga colónia britânica.