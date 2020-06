Covid-19: Depois de ameaçar não divulgar dados, Governo brasileiro recua mas revela números contraditórios

Depois de ter anunciado uma mudança na metodologia de divulgação dos dados sobre a pandemia de covid-19 e de um fim-de-semana atribulado, com avanços e recuos, que levaram a mais uma demissão no Ministério da Saúde, o Governo brasileiro divulgou dois balanços diferentes, com pouco mais de uma hora de intervalo, sobre o número de mortes e novas infecções no domingo.

Segundo os dados enviados aos jornalistas ao início da noite de domingo, o Governo dava conta de mais 1382 mortes no país devido à covid-19. No entanto, uma hora e meia depois, divulgou no seu site um aumento de 525 mortes nas últimas 24 horas – menos 857 do que na lista inicialmente divulgada.

Os números contraditórios verificaram-se também no número de infecções: a primeira nota dava conta de 12.581 novas infecções, a segunda de 18.912.

Segundo a Folha de São Paulo, o Governo não apresentou qualquer justificação para os dados contraditórios, admitindo, apenas, que o novo sistema tem algumas falhas técnicas que serão ultrapassadas em breve.

Esta polémica surge depois um fim-de-semana atribulado, em que o Ministério Público Federal abriu um processo para apurar os motivos que levaram o Ministério da Saúde a mudar o formato de divulgação dos dados do coronavírus no Brasil, deixando de fora o número acumulado de mortos e infectados pela covid-19.

No sábado, depois de no dia anterior o boletim diário do Ministério da Saúde apenas ter indicado o número de doentes recuperados, os novos casos e as mortes das últimas 24 horas, o Presidente Jair Bolsonaro confirmou uma restrição à divulgação dos dados.

O Ministério Público Federal deu então 72 horas ao ministro da Saúde Interino, Eduardo Pazuello, para que este forneça informações detalhadas sobre esta mudança de procedimento. No sábado à noite, o Governo repetiu a fórmula do dia anterior.

Após a polémica com a nova metodologia de divulgação dos dados sobre a covid-19, o Governo brasileiro garantiu estar a trabalhar numa nova plataforma interactiva. De acordo com a Folha, o Executivo demonstrou intenção de criar um portal onde os casos acumulados possam ser consultados, garantindo que os registos oficiais não vão desaparecer. Contudo, o Governo de Bolsonaro ainda não adiantou qualquer data para que a nova plataforma interactiva esteja disponível.

Demissão no Ministério da Saúde

Apesar do recuo do Governo, o polémico fim-de-semana causou mais uma baixa no Ministério da Saúde. O empresário Carlos Wizard Martins, que trabalhava como conselheiro do ministro da Saúde interino, anunciou a sua demissão no domingo.

“Agradeço ao ministro [interino da Saúde] Eduardo Pazuello pela confiança, porém decidi não aceitar para continuar me dedicando de forma solidária e independente aos trabalhos sociais que iniciei em 2018 em Roraima”, escreveu num comunicado divulgado nas redes sociais.

Carlos Wizard, empresário e missionário mórmon, trabalhava há várias semanas pro bono para o Governo. É amigo próximo de Pazuello, com quem trabalhou em 2018, em Roraima, junto à fronteira do Brasil com a Venezuela, numa missão destinada a refugiados venezuelanos que chegavam ao Brasil. Foi apontado para assumir um cargo definitivo no Ministério da Saúde, no entanto, envolveu-se em várias polémicas nos poucos dias que trabalhou com Pazuello.

Em entrevista à Globo, o empresário afirmou que o Governo iria recalcular o número de mortes causadas pela covid-19, insinuando que os dados actuais poderiam estar inflacionados, apesar de não ter apresentado qualquer evidência – pelo contrário, os especialistas alertam que a pouca testagem no país indica que os números reais podem ser muito superiores aos oficiais.

Wizard envolveu-se ainda numa polémica sobre a cloroquina, terapêutica defendida por Bolsonaro, apesar de não existir prova científica que comprove o seu benefício. Numa entrevista à Globo, disse que o país ia “apostar 100%, seguir e defender a cloroquina”, anunciando que o Governo já tinha encomendado dez toneladas da matéria-prima para fabricar o fármaco.

Na publicação em que anunciou a sua saída do Ministério da Saúde, Carlos Wizard revelou que foi convidado para assumir a pasta da secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, no entanto, recusou a proposta.