Seguranças tentam despejar ocupantes que criaram centro social em Lisboa

Vários seguranças privados, esta segunda-feira de madrugada, entraram pelo n. 9 do Largo de Santa Bárbara, em Arroios, Lisboa, para despejar um grupo de ocupantes que desde meados de Maio transformou aquele espaço num centro de apoio solidário a sem-abrigo. Os proprietários alegam que o edifício está sem condições de segurança para ser usado e dizem já ter comunicado isso às autoridades competentes.

Bernardo Alves, membro do grupo de ocupantes, queixa-se da violência usada pelos seguranças e explica que foram os ocupantes que chamaram a polícia. “Uma pessoa ficou ferida num pé quando estava a ser arrastada por um segurança”, queixa-se.

Neste momento, verifica-se um impasse com os seguranças a não deixarem entrar ninguém e três pessoas que estavam no interior do local a recusarem-se a sair. “Está aqui uma carrinha do corpo de intervenção e três carros da polícia. Há pouco contei 18 agentes fardados”, descreve Bernardo Alves, que se encontra em frente ao edifício com um grupo de voluntários do centro, a que chamaram Seara – Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara.

O espaço, que estava devoluto há mais de um ano, tinha sido um infantário, possuindo, por isso, balneários. Foram ainda colocadas máquinas de lavar a roupa e estendais para permitir a quem vive na rua fazer, além da higiene pessoal, a limpeza do vestuário. Isto num local que era frequentemente desinfectado devido à pandemia da covid-19.

​"Apesar da boa vontade dos ocupantes e do que se propõem fazer, a ocupação é ilegal, mas, acima de tudo, é um perigo para quem está a utilizar edifício, uma vez que está em avançado estado de degradação estrutural e, por isso, não oferece quaisquer condições de segurança, razão pela qual não está habitado”, afirmam os donos do edifício, numa nota enviada à comunicação social.

Os proprietários garantem que o “edifício não está abandonado” e “que está a aguardar o licenciamento da Câmara Municipal de Lisboa para ser intervencionado” e poder voltar ser usado para habitação e comércio. “A utilização do edifício pode, por isso, transformar-se numa tragédia”, alertam os donos do imóvel.

Os ocupantes garantem que tentaram contactar, sem sucesso, com os proprietários do espaço, que seria um fundo de investimento que terá, entretanto, vendido o edifício a três cidadãos estrangeiros. Além dos seguranças, que surgiram munidos com um contrato de arrendamento, com data de domingo, estão também no local advogados que dizem representar os proprietários, mas que, segundo Bernardo Alves, não apresentaram qualquer procuração com a respectiva delegação de poderes.

O porta-voz do grupo conta que quando os seguranças chegaram, pouco depois das 5h, estavam sete pessoas no edifício. “Eles arrombaram as portas e começaram a retirar pessoas e bens do interior”, explica o ocupante. Mais tarde, com os advogados no local, a estratégia foi oferecer dinheiro aos ocupantes para estes abandonarem voluntariamente o local, o que estes terão recusado.

O PÚBLICO contactou, sem sucesso, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.