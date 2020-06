Comboio regional descarrila na Beira Baixa

Uma automotora descarrilou esta tarde perto do apeadeiro de Barca da Amieira (na freguesia de Envendos, concelho de Mação) depois de ter embatido em pedras de grande dimensão que tinham caído na linha. O incidente não provocou feridos e os passageiros foram transportados em táxis requisitados pela CP até aos seus destinos.

O comboio regional tinha saído do Entroncamento às 11h28 e destinava-se a Castelo Branco, onde deveria ter chegado às 13h32. O descarrilamento terá ocorrido perto das 13h.

A automotora acidentada, uma Unidade Tipla Eléctrica (UTE), ficou com um bogie (rodado) fora dos carris e está neste momento a ser carrilada depois de um comboio de socorro ter saído do Entroncamento com pessoal e equipamento a bordo para proceder a essa operação.

A linha da Beira Baixa deverá ficar interrompida até às 20h e até lá a CP está a proceder a transbordos, em autocarro, entre Abrantes e Castelo Branco.