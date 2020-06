Das avós a dançar no Tik Tok aos médicos no Twitter: de que vale uma identidade digital em 2020?

Carolina Afonso e Sandra Alvarez partilham alguns conceitos chave

PÚBLICO: Qual é a diferença entre ter contas online e ter uma identidade digital?

Autoras: Ter uma identidade digital é cada pessoa definir o que quer ser no mundo digital, ou seja, a forma como “quer ser vista” e trabalhar no sentido de a sua identidade digital ser igual à sua imagem. E é nesta parte da imagem que o “publicar algumas coisas”, sem uma estrutura, ou seja uma identidade bem definida, sem uma definição da sua diferenciação e o do seu posicionamento, pode comprometer a imagem que os outros (a sua audiência) vai ter de si.

A identidade digital deverá estar alinhada com a identidade offline para que a credibilidade, consistência e autenticidade sejam valores presentes no que se faz, escreve e se diz. Só assim a imagem da pessoa, coincidirá com a sua identidade e esse é sempre o objectivo.

O que se perde em não ter uma identidade digital?

Vivemos num mundo em que a transformação digital, impulsionada pelo desenvolvimento e uso constante da tecnologia faça com que a grande maioria das pessoas vivam parte do seu dia no mundo virtual, ou seja utilizando dispositivos e plataformas digitais para aceder à informação, ao entretenimento entre outras atividades como por exemplo fazer compras online, trabalhar online, entre outros. Não estar no digital significa “perder” o acesso a toda este mundo. Um mundo onde todas as pessoas têm um canal direto de comunicação com todas as outras pessoas, com as marcas e com a sociedade no seu todo.

Que cuidados ter?

Na nossa opinião quem opta por estar presente no digital, não apenas como espectador, mas também como participante, deve pensar como vai fazê-lo e não apenas começar a escrever “umas coisas” sem pensar nas suas consequências. Ao contrário do que se costuma dizer “What Happens in Vegas, Stays in Vegas.”, no mundo online o que se coloca online fica lá para sempre e não se consegue apagar, por isso é bom que se pense antes.

Como proteger e gerir a privacidade online?

A privacidade online depende da escolha e decisão de cada um. Ninguém é obrigado a partilhar o que não quer e todos devem ter consciência do impacto que criam nos outros com o que publicam.

A lei geral da protecção de dados [RGPD] veio proteger a privacidade das pessoas. Cada pessoa pode escolher quais os dados que quer, ou não, passar a terceiros. Por exemplo no caso de uma rede social à qual aderimos e onde criamos conteúdos, devemos ler quais são as regras da plataforma, que informação queremos que seja partilhada com a plataforma e com os outros que nos vêm. Estes cuidados devem ser sempre tidos em conta e todas as plataformas prestam esta informação.