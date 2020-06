Vila Galé estreia hotéis na Serra da Estrela e Alentejo e reabre nove num só dia

A partir de 9 de Junho, o grupo Vila Galé passa a ter 16 hotéis em funcionamento. Num só dia, a cadeia hoteleira volta a receber hóspedes em mais onze unidades, incluindo duas estreias: o Vila Galé Serra da Estrela, em Manteigas, e o Vila Galé Collection Alter Real, em Alter do Chão, no distrito de Portalegre.

Todos os hotéis, sublinha o grupo em comunicado, “terão o selo Clean & Safe atribuído pelo Turismo de Portugal” e “seguirão um plano muito rigoroso de funcionamento”, seguindo as directivas da Direcção-Geral da Saúde e Organização Mundial da Saúde.

Ao longo do período de confinamento, o grupo manteve cinco hotéis em funcionamento, “que nunca fecharam": Vila Galé Porto, Coimbra, Ópera (Lisboa), Évora e Santa Cruz (Madeira).

A estes, juntam-se agora, em reabertura oficial, o Albacora (Tavira), Ampalius (Vilamoura), Atlântico (Galé, Albufeira), Vila Galé Collection Praia (Galé), Lagos, Clube de Campo em Beja, Cascais, Ericeira e Vila Galé Collection Douro (Lamego). Mas as estrelas do dia serão, claro, as duas novidades, na Estrela e em Alter, cujos planos tinham sido adiados por causa da declaração de pandemia.

Na Serra da Estrela, trata-se de um hotel de montanha, com 91 quartos (nove deles são desenhados para famílias), além de jacuzzi e piscina exterior, restaurante, bar, spa e salão de eventos. O Vila Galé Serra da Estrela, junto ao viveiro das trutas, garantem, é “um novo conceito” a surgir no concelho de Manteigas, “em pleno vale glaciar do Zêzere”. O grupo anunciou um investimento de cerca de nove milhões de euros. O preço promocional por noite para as primeiras semanas começa em 104 euros em quarto duplo.

No Alentejo, em Alter do Chão, distrito de Portalegre, abre o Vila Galé Collection Alter Real, em partes recuperadas da Coudelaria de Alter do Chão, ao abrigo do programa Revive. E, claro, apresenta-se como “um hotel dedicado à arte equestre”, alicerçado no turismo à volta do cavalo, além de “inspirado nas tradições do Alentejo”. O grupo “recuperou e reconverteu algumas partes do empreendimento”, um “investimento de oito milhões de euros”: “a casa de campo, as antigas cavalariças, o edifício administrativo e as antigas pocilgas”. Daqui, nasceu um novo hotel de quatro estrelas, com 77 quartos, duas piscinas exteriores para adultos e uma para crianças, além de spa e piscina interior aquecida, restaurante regional, bar, biblioteca, enoteca, lagar com forno a lenha e até dois museus: um dedicado ao cavalo e outro à falcoaria.

Os restantes hotéis do grupo têm reabertura marcada para 1 de Julho, à excepção do Douro Vineyards, que, segundo comunicado, está “em processo de ampliação”, devendo reabrir só em Agosto. Quanto aos Vila Galé no Brasil (Eco Resort de Angra e Marés de Salvador da Bahia), o regresso está marcado para 18 de Junho.