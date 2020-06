Algarve: Parque Aquashow não abre este ano, Zoomarine abre dia 10

A empresa que gere o complexo Aquashow anunciou que o parque aquático “permanecerá encerrado durante toda a época de 2020”.

A decisão, referem num breve comunicado, foi tomada “após ponderada avaliação da conjuntura actual” e “com o objectivo de minimizar potenciais riscos associados ao novo coronavírus”, “na sequência das recomendações da Organização Mundial de Saúde e Direcção-Geral de Saúde”.

Segundo referem, decidiram “agir preventivamente e seguir um princípio de responsabilidade social em prol da saúde pública de todos”.

O Aquashow Park anuncia-se como “o parque aquático e temático mais completo de Portugal”, incluindo piscina de ondas, montanha-russa aquática, vários e grandes complexos de escorregas e outras atracções.

Ao contrário das diversões aquáticas, a unidade hoteleira, Aquashow Park Hotel, de quatro estrelas, estará a receber turistas este Verão: “reabrirá no próximo dia 1 de Julho”, garante a empresa.

Outros grandes parques aquáticos algarvios, como o Slide'n'Splash e o Aqualand, estão fechados, aguardando decisões governamentais e indicando “abertura adiada para data a definir”, no primeiro caso, e “até breve”, no segundo.

Zoomarine abre a 10 de Junho com novas medidas

Mais avançado está o Zoomarine, parque aquático e zoológico marinho na Guia: aproveita o Dia de Portugal para reabrir, promete 30% de desconto nas entradas em Junho e funcionará segundo uma série de medidas de segurança: “adoptámos novas normas de acesso e reforçadas medidas de saúde, higiene e segurança de acordo com as directrizes da Direcção-Geral de Saúde e as recomendações das autoridades governamentais”.

Entre elas, a “redução da capacidade do parque” (que tem 25ha) para “visitantes e colaboradores manterem a distância mínima obrigatória"; e a “marcação obrigatória do dia da visita” (quem tiver bilhete sem data marcada, deve marcar aqui).

Foto Zoomarine VIRGILIO RODRIGUES

Estarão em funcionamento as apresentações de “golfinhos, leões-marinhos, aves tropicais e aves de rapina”, “o espectáculo de acrobacias Baía dos Piratas”, o cinema4D, o espaço ConsCiência, o Aquário Oceanus e estatão abertos a visitas os vários habitats de animais, além de restaurantes e lojas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas “os equipamentos de diversão mecânica, os equipamentos aquáticos, as piscinas e os escorregas aguardam autorização de abertura” da Direcção-Geral de Saúde, que “deverá acontecer a qualquer momento”.

Quanto a preços: até 21 de Junho, 15 euros para crianças e seniores; 20 euros para adultos (o restante preçário está aqui).