O plano da UE para recuperar a economia europeia

O plano de recuperação proposto pela Comissão Europeia, financiado com uma emissão de dívida europeia, pode fazer chegar a Portugal, nos próximos anos, sob a forma de subvenções e empréstimos, um valor próximo de 15% do seu PIB. Neste P24 ouvimos a correspondente do PÚBLICO em Bruxelas, Rita Siza.

