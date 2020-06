Por Nova Iorque, de skate

Tudo começou no metro. Há quatro anos, em Brooklyn, Crystal Moselle viu duas raparigas no metro com skates nas mãos e ficou a ouvir a conversa. Quando saíram do comboio, a realizadora seguiu-as e meteu conversa com elas. Perguntou-lhes se não queriam participar num filme. Foi aí que ficou a conhecer o mundo delas, feito de amizade feminina e de um amor não-competitivo pelo skate, e foi o início de uma colaboração a longo prazo.

