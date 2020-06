A cultura precisa de “medidas estruturantes e não de um apoio aqui e ali”

Procurando responder à crise que se instalou na cultura, um dos sectores da economia mais afectados pela pandemia, o Governo lançou várias linhas de apoio para artistas e instituições. No documento em que as especifica – a resolução do Conselho de Ministros que aprova o Programa de Estabilização Económica e Social, publicada no sábado em Diário da República –, o executivo refere-se especificamente a profissionais independentes com “actividades correspondentes às artes do espectáculo e de apoio às artes do espectáculo, bem como aos artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e televisão e aos artistas de circo”.

