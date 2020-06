Nos Alive anuncia reembolso dos bilhetes a partir de Julho de 2021

O Nos Alive anunciou esta segunda-feira que quem comprou bilhetes para a edição de 2020, adiada para os dias 7 a 10 de Julho de 2021 devido à pandemia, vai poder pedir o reembolso do valor dos ingressos comprados “a partir de 25 de Julho de 2021 e até ao final dos primeiros 14 dias úteis do mês de Janeiro de 2022.”

O festival permite, assim, que quem queira o dinheiro de volta possa fazer o pedido 15 dias depois da realização da 14ª edição do festival. A proposta de lei aprovada em Maio estipulava que o consumidor só poderia pedir o reembolso a partir de 2022 por um prazo de 14 dias úteis, um prazo contestado pela Deco, que considerou “excessivo”.

Numa nota publicada nas redes sociais do festival, a organização acrescenta que todos os portadores de bilhete para a edição adiada “poderão fazer a troca para um bilhete para as novas datas do Nos Alive 2021, ou caso prefiram, para um vale do mesmo valor, nos pontos de venda onde foram adquiridos, a partir do dia 15 de Junho de 2020”.

O vale pode depois ser utilizado para comprar bilhetes para as novas datas de 2021 ou para outros espectáculos da Everything is New, a promotora do Nos Alive.

A decisão de proibir a realização de festivais até ao final de Setembro, devido à pandemia de covid-19, levou ao adiamento para 2021 de outros festivais como o Nos Primavera Sound, Marés Vivas, CoolJazz, ​Super Bock Super Rock, Sudoeste, Sumol Summer Fest, Paredes de Coura e Vilar de Mouros.