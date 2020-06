Novidades, como a Eneida, de Vírgilo, numa tradução de Carlos Ascenso André, ou A Ocupação, o novo romance do brasileiro Julián Fuks, Prémio José Saramago 2017, ou até uma antologia de poemas escolhidos da escritora mexicana Rosario Castellanos, chegam às livrarias portuguesas a partir desta segunda-feira e até ao final da semana. Aqui ficam as nossas sugestões, para que possa fazer também as suas escolhas.