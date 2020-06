À espera que o turismo se erga das cinzas da covid-19

Ana e Camila, duas condutoras de tuk-tuk, ficaram sem trabalhar e estão a ser pressionadas pela senhoria para sair. Pedro, recepcionista de um alojamento local no Chiado, ficou em layoff e não sabe como será o futuro. Num café em Alfama, Joana via o bairro encher-se de turistas: agora só há ruas vazias. Na porta ao lado, o sonho de Rui de vender produtos 100% portugueses está a ser empacotado. Há quem tenha voltado à restauração e faça voluntariado a distribuir o pouco que tem, como Emanuel. Negócios redesenham a sua estratégia. São histórias de quem vivia do turismo e agora está em suspenso até que a hecatombe passe.

