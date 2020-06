Bares e discotecas unem-se em protesto: “Primeiros a fechar. Últimos a abrir”

Cerca de três dezenas de espaços nocturnos do Porto uniram-se em protesto para pedir a reabertura do sector. A Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto defende um regresso à actividade já no dia 15 de Junho. Já a Associação de Bares da Zona Histórica do Porto entende não ser viável financeiramente funcionar a meio gás e reivindica apoios para o sector.