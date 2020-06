Um terço dos estudantes continua a entrar no secundário com negativa a Matemática

Em sete anos, o número de estudantes que acabam o 9.º ano e passam para o ensino secundário com negativa a Matemática aumentou dez pontos percentuais: 33% dos alunos entram no 10.º ano sem terem tido aproveitamento à disciplina. Este resultado significa uma excepção num cenário de melhoria dos resultados do 3.º ciclo que é revelado por um relatório da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

