“Tem que ser reforçada a comunicação que podemos sair, mas com medidas”

O fim do confinamento cívico, o regresso às aulas para alguns, o início do verão e da época balnear. Depois de dois meses de movimentos muito limitados, os jovens começam a regressar ao convívio. Mas os cuidados exigidos no estado de emergência mantém-se. Essa é a uma mensagem que tem sido reforçada pelo Governo e pelas autoridades de saúde.

Na última sexta-feira, a directora-geral da Saúde alertou para a percepção do risco. “As pessoas estão aliviadas, mais descontraídas, portanto se essa percepção é menor é mais normal que tendam a abandonar o estado de isolamento e de confinamento”, disse Graça Freitas, acrescentando que há estudos que referem que a percepção do risco e do perigo começam a ser menores.

De acordo com dados do inquérito Opinião Social do Barómetro Covid-19, da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), são os mais jovens (16-25 anos) que mais têm a percepção de ter um risco baixo ou nulo de contrair covid-19, em relação às restantes faixas etárias, e que reporta ter uma percepção de risco baixo ou nulo de desenvolver doença severa ou complicações caso fique infectado. São também os mais novos quem mais tem passado tempo com pessoas que não moram consigo (51% dos jovens com 16 a 25 anos comparativamente a 30% dos idosos), quem mais frequenta parques e jardins públicos e que menos usa máscaras.

Apesar de os dados mostraram menos casos graves e de morte entre os mais novos, isto não significa que estejam isentos de complicações. E há ainda um outro efeito provocado pela pandemia. Segundo o Barómetro Covid-19 da ENSP, são os jovens quem admite sentir-se mais ansioso ou triste e cerca de 10% - 95 de uma amostra de 963 - reportaram tomar ansiolíticos durante a pandemia.

Já este sábado, quando questionada sobre a época balnear, a directora-geral da Saúde deixou “o apelo” para que “seja gozada, mas com regras de distanciamento, não partilhar garrafas, copos e que se mantenha em relação a pessoas que não são do agregado familiar o distanciamento físico e outras medidas, como máscaras”.

“O nosso apelo é muito para a população jovem, que felizmente sofre pouco as consequências da doença, mas que contribui para que a doença se propague entre os outros, que atinja pessoas mais velhas e vulneráveis e, sobretudo, aquilo que nós não queremos, que é manter cadeias de transmissão activas no nosso país”, afirmou Graça Freitas.

Faltar-lhes-á noção de risco? “Cerca de um terço dos jovens (16-25 anos) diz viver com pessoas idosas ou com doença crónica (32.2%). Eles têm a noção que a doença é um risco maior para a população do que para os próprios. Mas se isso se reflecte num comportamento protector para os mais velhos é outra questão”, diz a presidente da ENSP, Carla Nunes, que considera que “tem que ser reforçada a comunicação que podemos sair, mas com medidas”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionada sobre se a faixa etária mais jovem se poderá tornar dominante em termos de número de casos positivos, a especialista diz que “depende da evolução global e dos comportamentos adoptados”. “Se cumprirem as medidas - máscara, distanciamento social, higienização das mãos, a não partilha de objectos, etc - poderá aumentar, mas sem consequências descontroladas para os próprios. Proteger as populações vulneráveis é a questão”, salienta.

Sobre se se pode perder o efeito conseguido com o encerramento das escolas, de travar a transmissão vírus, Carla Nunes explica que “qualquer abertura de qualquer medida pode ter esse efeito”, levando a um aumento de casos. “Teremos que ver se de uma forma controlada ou não. Estão a ser feitas outras intervenções no sentido de testar, de identificar e de isolar, que se forem bem-sucedidas podem compensar e controlar esse aumento”, considera.