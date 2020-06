Programa de Estabilização prevê contratação 3000 novos profissionais para o SNS

Haverá 3000 novos profissionais a entrar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) nos próximos meses, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) apresentado esta semana. O número consta do diploma aprovado no último Conselho de Ministros, que foi agora publicado em Diário da República. O Governo destina mais de 100 milhões de euros para a Saúde, incluindo um programa de recuperação de cirurgias e consultas que foram adiadas por causa da pandemia.

Na quinta-feira, quando António Costa apresentou o PEES, anunciou 2700 novas entradas no SNS, mas a resolução do Conselho de Ministros, que foi publicada neste sábado à noite, apresenta um número superior.

São 2995 os profissionais de saúde a contratar nos próximos meses, a maioria dos quais (1320) são assistentes operacionais. Entre as categorias que serão mais reforçadas, seguem-se os enfermeiros (912) e os assistentes técnicos (480). Ao todo, o Governo estima gastar, até ao final do ano, 29 milhões de euros com estas contratações.

O PEES prevê ainda 33,7 milhões de euros destinados a pagamentos por “produção adicional” aos profissionais que já estão no SNS, no âmbito de um plano de recuperação das cirurgias e consultas externas que foram adiadas durante o Estado de Emergência.

Na apresentação do Programa, António Costa tinha classificado como “absolutamente prioritária” a recuperação da actividade assistencial no SNS, que foi afectada pela pandemia. O diploma agora publicado clarifica a forma como isto será feito.

Será aumentado o limite máximo do pagamento por produção adicional interna às equipas das unidades de saúde. No caso das cirurgias, esse valor sobe de 55% para 75% “do valor dos episódios agrupados em Grupos de Diagnósticos Homogéneos”. A medida será aplicada “a todas as situações em que os tempos máximos de resposta garantidos se encontram ultrapassados, nas especialidades e procedimentos com maiores listas de inscritos para cirurgia”.

Os pagamentos adicionais aos profissionais envolvidos nas cirurgias consumem a maior parte da verba destinada a este programa de recuperação (26 milhões de euros). Os restantes 7,7 milhões destinam-se às consultas. O limite máximo de pagamento por produção adicional sobe, neste caso, de 55 % para 95 % do valor da primeira consulta. O foco será colocado nas “especialidades com maior espera”, lê-se no diploma.

O Governo também tinha anunciado a intenção de reforçar a capacidade do SNS nos cuidados intensivos, esperando atingir a média europeia de 11,5 camas de medicina intensiva por 100 mil habitantes. Actualmente, Portugal tem 7,39 camas por 100 mil habitantes.

Para concretizar esse objectivo são destinados 26 milhões de euros, que implicam “investimentos infra-estruturais de ampliação de 16 serviços de medicina intensiva do SNS” e a implementação de um novo sistema de informação, sabe-se agora.

O diploma aprova um total de 105 milhões de euros adicionais destinados ao SNS, prevendo, por exemplo, maior investimento na rede laboratorial, a começar pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, um reforço das redes de sistemas de informação em saúde e ainda um programa de “valorização da saúde pública”, com o qual se pretende “reforçar a vigilância epidemiológica”, modernizar o sistema de vigilância e simplificar o processo de notificação médica e laboratorial.