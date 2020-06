Ministério Público vai poder usar emails de Mexia no caso EDP

Ao fim de dois anos, chegou ao fim a disputa relativa à utilização, no processo da EDP, dos emails envolvendo António Mexia que constavam dos processos Operação Marquês e BES. Na sequência de uma recente decisão do Tribunal Constitucional, o Ministério Público vai poder usar estas mensagens de correio electrónico, e que supostamente comprometem tanto o presidente da eléctrica como outro dos arguidos do processo, Manso Neto, da EDP Renováveis.

Continuar a ler