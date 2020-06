Millennium e AMI empenhados na reflorestação do Pinhal de Leiria

Até 14 de Outubro de 2017, eram mais de 11 mil hectares de floresta. Na ressaca dos incêndios dos dias seguintes, a Mata Nacional de Leiria ficou reduzida a 14 por cento da sua área – apenas 1545 hectares sobreviveram às chamas.

Ao longo dos próximos meses, uma acção conjunta promovida pelo Millennium BCP e pela AMI pretende contribuir para a reflorestação deste pinhal situado no município da Marinha Grande, mandado plantar por D. Afonso III e substancialmente ampliado por D. Dinis. Ao abrigo da campanha “Vamos todos ser Dinis”, o banco irá doar 1 euro para o projecto Ecoética (criado pela AMI em 2011 para a reflorestação de áreas ardidas) por cada cliente que adira ao extracto bancário digital. “Independentemente do valor a apurar, o Millennium BCP compromete-se a apoiar financeiramente esta iniciativa”, pode ler-se no comunicado da instituição.

Miguel Maya, Presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP, salienta, em comunicado, o propósito da iniciativa, que visa “incentivar a transformação dos processos utilizados pelos serviços financeiros de modo a torná-los mais compatíveis em termos ambientais com as exigências dos cidadãos”. A acção “vai contribuir para reabilitar uma área florestal que tem uma enorme importância para Portugal”, acrescenta.

Também em comunicado, o Presidente da AMI assegura que a instituição que lidera está “empenhada em ser um agente de mudança, seguindo e promovendo a adopção de comportamentos conscientes e responsáveis por parte dos cidadãos, das empresas e das instituições”. Fernando Nobre está seguro de que, “se todos trabalharmos em conjunto, contribuindo para a Agenda 2030 e desempenhando o nosso papel na preservação do planeta, não será necessário um plano B”.

A Agenda 2030 é uma iniciativa das Nações que envolve 17 objectivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas, através de um plano de acção internacional ambicioso para o desenvolvimento global. Aborda as três dimensões do desenvolvimento sustentável (económica, social e ambiental) de forma interligada, considerando novos domínios não contemplados nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio: a paz e a segurança, o combate às alterações climáticas, a promoção do crescimento económico inclusivo e a adopção de padrões de consumo sustentáveis.

A acção na Mata Nacional da Leiria culminará com a plantação de espécies autóctones, a decorrer nos dias 20 e 21 de Novembro, e que prevê a reabilitação de 100 mil metros quadrados de terreno.