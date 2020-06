Mecanismo europeu de protecção civil reforça meios aéreos

A Comissão Europeia anunciou na passada sexta-feira, 5 de Junho, a adição de dois aviões destinados ao combate a incêndios à frota europeia, elevando para 19 o número de aeronaves disponíveis (13 aviões e seis helicópteros) na época de incêndios de 2020. O reforço surge através de uma compra do governo sueco financiada pela União Europeia, no âmbito do mecanismo europeu de Protecção Civil. A medida tem como objectivo “preparar a época de fogos florestais deste Verão”.

De acordo com Janez Lenarčič, o comissário responsável pela gestão de crises, “os fogos florestais podem surgir a qualquer momento e, devido às alterações climáticas, numa área cada vez mais vasta da Europa. Temos de estar prontos este Verão.” No comunicado de imprensa emitido pela Comissão Europeia, Lenarčič assume ainda: “Tenho muito orgulho por a nossa frota europeia de combate a incêndios florestais estar a ser preparada da melhor forma possível para a época de incêndios deste ano.”

Este reforço vem engrossar uma frota de meios aéreos “facilmente mobilizáveis para outros países em períodos de necessidade”. No âmbito do programa rescEU, a reserva europeia de combate a incêndios conta agora com dois aviões da Croácia, dois aviões de Chipre, um avião de França, dois aviões da Grécia, dois aviões de Itália, dois aviões de Espanha, e dois aviões e seis helicópteros da Suécia.

Paralelamente à resposta operacional, a Comissão Europeia dispõe ainda do Centro de Coordenação de Resposta de Emergência, que “acompanhará a propagação dos fogos, em contacto próximo com as autoridades do país afectado”, do Sistema de Europeu de Informação sobre Fogos, que disponibiliza “uma panorâmica dos dados europeus provenientes dos programas nacionais em matéria de fogos florestais”, e do serviço de gestão de emergências Copernicus, que pode ser activado para cartografar fogos florestais por satélite.