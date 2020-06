Foram conhecidas esta noite as previsões do Governo no que toca à economia, com os números a baterem no vermelho. Nove em cada dez casos novos registados no boletim da Direcção-Geral de Saúde (DGS) deste sábado estão sinalizados na região de Lisboa, e a directora-geral de Saúde deixa o alerta: “A máscara ajuda a proteger-nos mas não nos dá imunidade”.