Covid-19: Região de Lisboa representa três em cada quatro dos 342 novos casos

A Direcção-geral de Saúde (DGS) regista neste domingo 342 novos casos da covid-19 em Portugal, uma ligeira baixa em relação aos dados de ontem, quando tinham sido registados 382 casos. Do total de casos reportados, 75% foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Há registo de cinco novas mortes, num total acumulado de 1479 pessoas desde o início da pandemia da covid-19.

No que toca ao tipo de hospitalização, há registo de 398 doentes internados (neste sábado eram 414) e o número de pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) subiu: há um novo doente, passando o número para 58.

Recuperaram da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 mais 188​ pessoas, o que faz aumentar o número total de recuperados para 20.995 pessoas. Excluindo o número de pessoas curadas e o de mortes, Portugal tem, de momento, 12.219 ​casos activos.

Olhando para o padrão regional, é possível verificar que o aumento de casos anda, à boleia dos casos registados em Lisboa e Vale do Tejo. Já neste sábado o Presidente da República tinha dito que tal se devia, em grande medida, à testagem que se estava a fazer no sector da construção civil, pedindo um meio termo: “não podemos facilitar, nem cair no alarmismo”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de um dia com atrasos na divulgação do boletim epidemiológico da DGS, provocados por uma falha informática, o boletim deste domingo saiu no período habitual.

O mundo regista mais de seis milhões e 600 mil casos da covid-19, num total de mortes que ultrapassa já as 392 mil pessoas.