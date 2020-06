Um passaporte para a vida

O voo ET 302 da Ethiopian Airlines viveu apenas seis minutos. Após ter descolado de Addis-Abeba com destino a Nairobi, o Boeing 737 MAX 8 perdeu o controlo, despenhou-se e matou todos, todos, que iam a bordo. Shimon Daniel Reem Biton constava entre os 157 passageiros da tragédia de 10 de Março de 2019. O consultor de segurança, em África, viu a luz primeira em Bersheva, Sul de Israel, no segundo dia de Junho de 1958; os seus antepassados sefarditas, com epicentro em Marrocos, provinham da Península Ibérica. Tinha pedido a nacionalidade portuguesa, tinha gosto nesta sua pátria, onde tencionava viver, e podia provar claramente que as suas raízes lhe davam direito à cidadania. A morte violenta engoliu a evidente e exigida burocracia.

Ainda o corpo, o que restava da existência física de um homem, estava na morgue na capital da Etiópia, já Yafa Biton pedia ao departamento de certificação de sefardismo da Comunidade Judaica do Porto, presidido pelo rabinato local, o certificado para prosseguir com o processo de nacionalidade do irmão, que fora iniciado pelo próprio, meses antes de ser epitáfio. Foi-lhe dito que não podia levar por diante o seu desejo. Não obstante os mortos, às vezes, conseguirem mais do que vivos, passaportes não recebem

O que passará no coração de alguém, que acaba de perder um familiar de forma tão trágica e inesperada, para se lembrar deste tipo de realização metafórica e totalmente incompatível com as conclusões que se fazem ouvir num Portugal felizmente pequeno, e retardado, com fortes sinais de fraqueza histórica.

Dizem, ouvi e vi, passaportes de conveniência, passaportes versus negócio, que para ter o passaporte português deve-se abdicar do passaporte correspondente ao país de nascimento. De repente, sai das trevas um insignificante corredor de doutores neste tipo de documento. Um mestre em expulsões. E arrogância embrulhada com bengala agressiva a camuflar absoluta falta de conhecimento sobre o tema e o gosto na ponta do nariz de não gostar que judeus regressem à pátria que os pôs, aliás, me pôs também a mim, no sdéculo XV, no olho da rua.

Não há contas para serem ajustadas. Nenhumas. Falar, assim, em ajustes, é entender nada da biografia do diamante de que a vida verdadeira é tecida. Shimon Daniel Reem Biton teria voltado e residido aqui, como os meus pais fizeram outrora, nesta também sua nação generosa e fraterna. Ele existiu. Não é ilusão de escrita para que a fotografia pareça focada para os desfocados. Eu conheci-o. Sei da essência que fala Yafa. E pergunto, pois, pergunto, porque o facto de ser judia não me sutura mãos e lábios sempre que este assunto, ou outro, venha à tona: que negociata faria um corpo sem vida com um passaporte?