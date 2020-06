Mark Bray: “Se classificar os Antifa como terroristas, Trump lança uma sombra sobre toda a esquerda radical”

Há mais de uma semana que os Estados Unidos estão imersos numa “rebelião histórica” contra o racismo, que em alguns casos teve episódios de violência. O Presidente Donald Trump tentou responsabilizar os Antifa, declarando que os iria pôr na lista de organizações terroristas. Mas quem são? Os especialistas dizem que “antifa” é uma designação genérica” para grupos de extrema-esquerda ou anarquistas – o termo apenas significa “antifascista”. Mark Bray, autor do livro Antifa: The Anti-Fascist Handbook, que se tornou a bíblia não oficial sobre estes grupos, diz que Trump está a pôr as culpas num “papão” para “evitar as perguntas difíceis”.

