Trump e a asfixia da democracia americana

1. “Quem quer que se preocupe com o estado da democracia na América deve ter ficado perturbado na segunda-feira passada com a imagem do chefe das Forças Armadas, general Mark A. Milley, avançando atrás de Donald Trump durante a demonstração de força do Presidente na Lafayette Square”, escreve Robert Kagan no Washington Post. E prossegue: “Em farda de combate e ao lado do Procurador-geral William Barr, do conselheiro nacional de segurança Robert O’Brien e de outros, o oficial com a mais alta patente do exército americano materializou a ameaça do Presidente de usar as forças armadas dos EUA para pôr termo ao ‘terrorismo doméstico’.”

