O "sector ignorado” dos bares e discotecas uniu-se em protesto

Durante umas horas as luzes voltaram a acender-se nos bares e discotecas de quatro ruas da Baixa do Porto. Em alguns dos espaços chegou mesmo a ouvir-se música. Só que lá dentro estavam despidos de gente e é assim que vão continuar enquanto não existir indicação do Governo para que possam reabrir. A curta festa foi um protesto.